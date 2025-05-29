Minibüs Yaya Çarptı, Hayatını Kaybetti
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, park halindeki bir araca çarpan minibüs, kaldırımda bekleyen bir yayaya çarparak ölümle sonuçlanan bir kazaya sebep oldu. Olayda yaşamını yitiren Naim Kır hastaneye kaldırılırken, minibüsün sürücüsü gözaltına alındı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde minibüsün çarptığı yaya hastanede yaşamını yitirdi.
Dün akşam saatlerinde, Beşevler Caddesi'nde seyir halindeki T.K. idaresindeki 16 S 0137 plakalı minibüs, park halindeki otomobile çarptıktan sonra kaldırımda bekleyen Naim Kır'a çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Kır, hayatını kaybetti.
Kazanın ardından T.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel