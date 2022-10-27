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Minibüs tavanında tehlikeli şaka

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Minibüs tavanında tehlikeli şaka

ADANA'da şaka yapmak için seyir halindeki minibüsün tavanındaki kişiyi tehlikeli manevralar yaparak korkutan arkadaşları, olası bir kazaya davetiye çıkardı.

ADANA'da şaka yapmak için seyir halindeki minibüsün tavanındaki kişiyi tehlikeli manevralar yaparak korkutan arkadaşları, olası bir kazaya davetiye çıkardı.

Olay, dün gece Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede eğlenen bir grup genç, daha sonra minibüslerinin üzerine çıkarak fotoğraf çektirmek istedi. Gençlerden biri tavanın üzerindeyken, 2 kişi minibüse bindi. Bu kişilerden biri, minibüsü hareket ettirip caddede manevra yaparak arkadaşını korkutmak istedi. Yolcu koltuğundaki diğer kişi ise korkuttukları arkadaşını görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Minibüsün üzerindeki soğutma paneline tutunarak dengede kalmaya çalışan genç, "Bırakın beni, düşeceğim" diye defalarca bağırdı. Tehlikeli şaka, minibüsün durup gencin aşağı inmesiyle son buldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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