Minibüs Sürücüsüne Kaldırımdan İlerlediği İçin Cezai İşlem
Afyonkarahisar'da kaldırımdan ilerleyen minibüs sürücüsüne 1986 lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından inceleme başlatarak sürücüye cezai işlem yaptı.
Afyonkarahisar'da kaldırımdan ilerleyen minibüsün sürücüsüne 1986 lira cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada Organize Sanayi Bölgesi civarında bir minibüsün kaldırımdan ilerlediği görüntülerin yer alması üzerine inceleme başlattı.
Trafik ihlalini gerçekleştiren sürücü Ü.A'ya ulaşan ekipler, 1986 lira ceza uyguladı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel