Minibüs Sürücüsüne Kahramanlık Ödülü

KARS'ta kalp krizi geçiren yolcuyu güzergahını değiştirip hastaneye yetiştiren minibüs sürücüsü Mahir Ada, Kars Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Okay Ulakcı tarafından plaket ve başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Olay, 26 Ekim'de saat 21.30 sıralarında, Çarşı-Halitpaşa hattında meydana geldi. Faikbey Caddesi'nde aracına binen yolcunun fenalaştığını fark eden minibüs sürücüsü Mahir Ada, güzergahını değiştirip Harakani Devlet Hastanesi'ne yöneldi. Ada'nın zamanında hastaneye ulaştırdığı yolcu, diğer yolcuların da yardımıyla sağlık görevlileri tarafından sedyeye alınıp acil servise götürüldü. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, kalp krizi geçirdiği belirlenen yolcu yapılan müdahalenin ardından 1 gün müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

'ÖRNEK DAVRANIŞ'

Minibüsün sürücüsü Mahir Ada, Kars Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda ödüllendirildi. Oda başkanı Okay Ulakcı, "Kıymetli esnafımız Mahir Ada görev başında örnek bir davranış sergilemiştir. Seyir halindeyken aracındaki yolcunun kalp krizi geçirdiğini fark edip soğukkanlılıkla ilk müdahaleyi yaparak hastayı hızla hastaneye ulaştırmıştır. Bu duyarlı ve kahramanca davranışıyla hem meslektaşlarına hem topluma örnek olmuştur. Bütün esnaflarımıza örnek bir davranış sergilediği için kendisini kutluyorum" diye konuştu.

Mahir Ada ise "Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu yaptığım, aslında bir insanlık görevidir. Herkese, özellikle meslektaşlarıma, bu tür durumlarda duyarlı olmalarını tavsiye ediyorum" dedi.