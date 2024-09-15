Üye Girişi
Haberler

Minibüs Sürücüsüne 27 Bin Lira Ceza, Kazadan Bir Gün Sonra Yine Aynı Araçla Trafikte

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da durağa yaklaşırken kapısını erken açan minibüs sürücüsü M.E.K., yolcunun düşerek yaralanmasına neden oldu. Kaza sonrası çeşitli ihlallerden toplam 27 bin 77 lira ceza kesilen sürücü, bir gün sonra aynı minibüsle trafiğe çıkması nedeniyle eleştirildi.

ERZURUM'da durağa yaklaştığı sırada kapısını erken açtığı minibüsten kadın yolcunun düşerek yaralanmasına neden olan minibüs sürücüsü M.E.K.'ye muayenesiz araç kullanma, yetersiz ehliyet, kaza yeri terk ve yetki belgesiz araç kullanmaktan 27 bin 77 lira ceza kesildi. M.E.K., hiçbir şey olmamış gibi bir gün sonra aynı araçla trafiğe çıktı.

Olay, 11 Eylül saat 10.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Gez Mahallesi'nde meydana geldi. M.E.K., kullandığı yolcu minibüsünün durağa yaklaşırken kapısını açtı. Bu sırada Hacer Tuğra (53), araç tam durmadan minibüsten inmeye kalkışınca dengesini kaybederek düştü. Durağın arka kısmındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan kaza sonrası Tuğra yerde acılar içinde kıvranırken, minibüs sürücüsü ise yoluna devam etti. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Hacer Tuğra, ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını izlerken, minibüs sürücüsü M.E.K. kaza yerine geldi. Polisin, "Neden kaza yerini terk ettin?" sorusuna M.E.K., "Biliyorsunuz bizde süre çok önemli. Yolcularımı hemen gidecekleri yere bırakıp, buraya geldim. Çok üzgünüm. Durağa yaklaştığım sırada kapıyı açtım ama hızlı değildim" diyerek kendini savundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, trafik polisi, sürücüye muayenesiz araç kullanma, yetersiz ehliyet, kaza yeri terk ve yetki belgesiz araç kullanmaktan toplam 27 bin 77 lira ceza kesti.

TRAFİKTE GÖRÜNTÜLENDİ

Şoförün kazadan bir gün sonra aynı araçla Yakutiye ilçesinin Yunusemre güzergahında trafiğe çıktığı yerel bir gazete muhabirinin kamerasına yansıdı. İş yerine gitmek üzere bindiği minibüs şoförünü tanıyan gazeteci sürücüyü görüntüledi. Şoför M.E.K., gazetecinin "Sizin trafikte olmanız doğru mu? Aracınız muayenesiz, ehliyetiniz yetersiz" sorusuna, "Doğru, ne olmuş ki" diye cevap verdi.

Muhabirin sorularına sinirlenen şoför M.E.K, bir anda aracını hızla sürerek kırmızı ışıkta geçti. Hiçbir kural tanımayan sürücünün umursamaz tavrı kameralar tarafından kayıt altına alındı.

Haber - Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik 3-sayfa Erzurum trafik Güncel Hukuk Kaza

Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti

2 ülkeden İsrail'e füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, çok sayıda yaralı var

 Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı

Narin'in annesinin kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı

 Narin Güran ne gördüğü için öldürüldü? İşte olası senaryo

Narin ne gördüğü için öldürüldü? İşte olası senaryo
Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları

Emlakta yeni dönem bugün başlıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Narin nasıl öldürüldü? Otopsi raporu çıktı mı? 8 yaşındaki Narin neden öldürüldü? Bugün ne sınavı var? 15 Eylül Pazar sınav programı (ÖSYM) KPSS bugün mü, saat kaçta? BUGÜN MAÇ VAR MI? Bugün hangi maçlar var? 15 Eylül bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kim Milyoner Olmak İster CANLI yayın izle! Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu neden yok? ATV 15 Eylül Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 15 EYLÜL Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roblox'a tepki! KPSS ORTAÖĞRETİM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI! Ortaöğretim KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 15 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL? Ons, gram, yarım, tam altın alış ve satış fiyatları... MasterChef 7. Eleme adayı kim oldu? 15 Eylül Pazar günü eleme adayları kim? HAMSTER KOMBAT 15 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat kombo kartları belli oldu mu? Benfica Santa Clara maçı CANLI izle! Benfica Santa Clara maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title