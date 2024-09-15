Üye Girişi
Haberler

Minibüs Sürücüsüne 27 Bin Lira Ceza, Ertesi Gün Trafikte

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da durağa yaklaşırken kapısını erken açarak bir kadının düşmesine sebep olan minibüs sürücüsü M.E.K.'ye çeşitli suçlamalardan toplam 27 bin 77 lira ceza kesildi. Kazadan bir gün sonra aynı minibüsle trafiğe çıkması dikkat çekti.

ERZURUM'da durağa yaklaştığı sırada kapısını erken açtığı minibüsten kadın yolcunun düşerek yaralanmasına neden olan minibüs sürücüsü M.E.K.'ye muayenesiz araç kullanma, yetersiz ehliyet, kaza yeri terk ve yetki belgesiz araç kullanmaktan 27 bin 77 lira ceza kesildi. M.E.K., hiçbir şey olmamış gibi bir gün sonra aynı araçla trafiğe çıktı.

Olay, 11 Eylül saat 10.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Gez Mahallesi'nde meydana geldi. M.E.K., kullandığı yolcu minibüsünün durağa yaklaşırken kapısını açtı. Bu sırada Hacer Tuğra (53), araç tam durmadan minibüsten inmeye kalkışınca dengesini kaybederek düştü. Durağın arka kısmındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan kaza sonrası Tuğra yerde acılar içinde kıvranırken, minibüs sürücüsü ise yoluna devam etti. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Hacer Tuğra, ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını izlerken, minibüs sürücüsü M.E.K. kaza yerine geldi. Polisin, "Neden kaza yerini terk ettin?" sorusuna M.E.K., "Biliyorsunuz bizde süre çok önemli. Yolcularımı hemen gidecekleri yere bırakıp, buraya geldim. Çok üzgünüm. Durağa yaklaştığım sırada kapıyı açtım ama hızlı değildim" diyerek kendini savundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, trafik polisi, sürücüye muayenesiz araç kullanma, yetersiz ehliyet, kaza yeri terk ve yetki belgesiz araç kullanmaktan toplam 27 bin 77 lira ceza kesti.

TRAFİKTE GÖRÜNTÜLENDİ

Şoförün kazadan bir gün sonra aynı araçla Yakutiye ilçesinin Yunusemre güzergahında trafiğe çıktığı yerel bir gazete muhabirinin kamerasına yansıdı. İş yerine gitmek üzere bindiği minibüs şoförünü tanıyan gazeteci sürücüyü görüntüledi. Şoför M.E.K., gazetecinin "Sizin trafikte olmanız doğru mu? Aracınız muayenesiz, ehliyetiniz yetersiz" sorusuna, "Doğru, ne olmuş ki" diye cevap verdi.

Muhabirin sorularına sinirlenen şoför M.E.K, bir anda aracını hızla sürerek kırmızı ışıkta geçti. Hiçbir kural tanımayan sürücünün umursamaz tavrı kameralar tarafından kayıt altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Erzurum trafik Güncel Yargı Hukuk Yaşam Kaza

Narin Güran ne gördüğü için öldürüldü? İşte olası senaryo

Narin ne gördüğü için öldürüldü? İşte olası senaryo

 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı

Narin cinayetinin düğümünü çözecek gelişme

 Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 63 yıllık dev otobüs firması iflas etti

Türkiye'nin 63 yıllık otobüs firması iflas etti
Kalamış Yat Limanı özelleştirildi! 40 yıl boyunca iş insanı Vahit Karaarslan tarafından işletilecek

Kalamış Yat Limanı'nı 40 yıl boyunca ünlü iş insanı işletecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Benfica Santa Clara maçı CANLI izle! Benfica Santa Clara maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Real Sociedad Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? 16 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Oğlak, Aslan, İkizler burcu yorumu! 16 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Real Sociedad Real Madrid maçı CANLI izle! Real Sociedad Real Madrid maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Rizespor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Rizespor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Benfica maçı hangi kanalda? Benfica Santa Clara maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? S Sport CANLI izle! (REAL SOCİEDAD REAL MADRİD) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Galatasaray Rizespor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Rizespor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Brighton Ipswich Town maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Brighton Ipswich Town geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Icardi neden yok? Icardi sakat mı, Rizespor maçında neden oynamıyor, yedek mi? Bein Sports 1 CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı link!
title