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Minibüs sürücüsü dakikalarca suyun içinde bekledi

İhlas Haber Ajansı - Bülent Bostancı - Güncel
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- Minibüs sürücüsü dakikalarca suyun içinde bekledi Yaka seliyle yol ulaşıma kapandı, sürücüler zor anlar yaşadı Bartın'da mahalle aralarından gelen sular yolu ulaşıma kapattı.

- Minibüs sürücüsü dakikalarca suyun içinde bekledi

Yaka seliyle yol ulaşıma kapandı, sürücüler zor anlar yaşadı

BARTIN - Bartın'da mahalle aralarından gelen sular yolu ulaşıma kapattı. Bölgedeki bir market ve evlerin giriş katlarını su bastı. Bir minibüs ise su basan yolda dakikalarca bekledi.

Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış sebebiyle Orduyeri Caddesi'nde yaka seli meydana geldi. Meteorolojik verilere göre metrekareye 100 kilogram yağışın düştüğü kentte Valilik de kriz masası oluşturdu. Orduyeri Caddesi'nde yaşanan yaka seli sebebiyle ulaşımın sağlandığı yolu su bastı. Sürücüler ise derinliği bir metreye yaklaşan su baskınında zor anlar yaşadı. Bir minibüs sürücüsü su basan yolda dakikalarca bekledi. Suyun içinde mahsur kalan bir başka aracı ise itfaiye ekipleri halatla çekerek bulunduğu yerden kurtardı. Yolun trafiğe açımlası için çalışma başlatıldı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Güncel

Bartın su Güncel Haberler

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