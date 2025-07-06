Minibüs Şoförü Taksiciye Saldırdı

Minibüs Şoförü Taksiciye Saldırdı
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Esenler'de minibüs şoförü, yol tartışması sonrası taksiciye saldırdı. Taciz edildiği için taksideki anne ve oğlu araçtan inmek zorunda kaldı. O anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

ESENLER'de seyir halindeki minibüs şoförü aracından inip tartışma yaşadığı taksiciye saldırdı. Takside yolcu olarak bulunan anne ve oğlu, korkup araçtan indi. O anları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Olay, dün öğle saatlerine Metris bağlantı yolu Bayrampaşa sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; aynı istikamette seyir halinde olan minibüs şoförü ve taksi şoförü arasında yol tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesiyle minibüs şoförü taksinin önünü keserek aracından indi. Bu sırada taksideki kadın ve oğlu korkarak araçtan inip, uzaklaştı. Minibüs şoförünün hakaretler ederek saldırdığı taksiden inen müşteriler olay yerinden uzaklaşırken o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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