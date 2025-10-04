Haberler

Minibüs Şoförü, Rahatsızlanan Yolcuyu Hastaneye Ulaştırdı

Güncelleme:
Karabük'te bir minibüs şoförü, fenalaşan yolcusunu hastaneye yetiştirerek hayat kurtardı. O anlar araç içi kamerasıyla kaydedildi.

Öğlebeli-Şirinevler hattında yolcu taşımacılığı yapan Karabük Belediyesi minibüsüne binen yolcu, bir süre sonra fenalaştı.

Yolcuların durumu fark ederek bilgi vermesi üzerine minibüs şoförü Uğur Dereli, yolcuların da onayıyla güzergahını değiştirerek Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Hastanenin acil servisi önüne getirilen yolcu, sağlık personeline teslim edildi.

O anlar, araç içi kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
