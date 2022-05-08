Son dakika gündem: Amasya'da minibüs pikaba çarptı, 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Amasya'da minibüs pikaba çarptı, 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

AA - Cihan Okur - Güncel
 - Güncelleme:

Bir son dakika haberine göre Amasya'da minibüsün emniyet şeridinde bekleyen pikaba arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

AMASYA (AA) - Amasya'da minibüsün emniyet şeridinde bekleyen pikaba arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Amasya Samsun kara yolu Otogar Kavşağı mevkisinde, Samsun yönüne giden Özkan Kiraz'ın kullandığı 55 KY 443 plakalı minibüs, emniyet şeridinde bekleyen Gökhan Fidan yönetimindeki 34 ECN 487 plakalı pikaba arkadan çarptı.

Kazada, minibüs sürücüsünün eşi Hatice Kiraz ile kayınvalidesi Dürdane Argun hayatını kaybetti, sürücüler ile minibüsteki Sudenaz, Nagihan, Nurbanu Kiraz, Mustafa ve Emine Argun yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

AA / Cihan Okur - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title