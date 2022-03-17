MİNİBÜS OTOMOBİLE ÇARPTI: 3 YARALI

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 12.00'de Bahçeyaka Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. K.K.'nin kullandığı 07 AHU 276 plakalı minibüs cadde üzerinde seyir halindeyken 603 sokaktan caddeye çıkan Zeynep A.'nın (32) kullandığı 07 AAR 851 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle refüje çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Zeynep A. ile araçta bulunan Ayşe A. (56) hafif yaralandı. Otomobilin arka koltuğunda oturan Meryem D. (86) ise bacağında oluşan yaradan araçtan çıkamadı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar cadde esnafı kazazedelere yardımcı oldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından otomobilden çıkarılan Meryem D. ile Zeynep A. ve Ayşe A., ambulanslarla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süreliğine tek şeritten sağlanan cadde trafiği araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.