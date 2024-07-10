Üye Girişi
Haberler

Minibüs Kazasında 1 Ölü, 8 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında Nuriye Eren hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarpıp takla atan minibüsteki Nuriye Eren (43) öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Nurdağı-Osmaniye kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı yönüne giden Tahsin Güneş (51) yönetimindeki 16 BIE 150 minibüs, sol arka lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkıp, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde minibüsteki Nuriye Eren'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü ile minibüsteki Medine D., Eslem E., Devrim T., Melike T., Hanife G., Selamet T. ve Mansur T. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gaziantep İnceleme Nurdağı Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

 'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

 Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren genci, yaptığı savunma kurtaramadı

Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren genci, yaptığı savunma kurtaramadı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title