Minibüs iş yerine girerek durabildi, çocouklar son anda kurtuldu

VAN'ın Kazım Karabekir Caddesi'nde bir minibüs ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs bir iş yerine girerek durabildi. Kazada her iki araçta bulunan 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan akzada aralarında çocuklarında bulunduğu bazı kişilerin minibüsün altında kalmak son anda kurtulduğu görüldü.

Kaza bugün saat 16.00 sıralarında Van'ın en işlek caddesi olan Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Baran Taşçı yönetimindeki 65 AAV 532 plakalı minibüs ile 31 FE 408 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, savrulan minibüs bir iş yerine girerek durabildi. Minibüsün hızla iş yerine girdiğini gören kaldırımdaki vatandaşlarda son anda kaçarak kurtuldu. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada araç içinde bulunan 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. (DHA)

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Orhan AŞAN/VAN,(DHA)-