Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

SİVAS - Sivas'ın İmranlı ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Erzincan karayolu Kızıldağ'ı mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve İmranlı Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.