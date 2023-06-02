Adana'da minibüs ile halk otobüsünün karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Minibüs ile halk otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

ADANA - Adana'da minibüs ile halk otobüsünün karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Yüreğir ilçesi ile Yumurtalık ilçesi arasında meydana geldi. Kazada Yumurtalık istikametine gitmekte olan Adana Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü ile karşı istikametten gelen 01 DSC 91 plakalı panel van minibüs çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma aracı sevk edildi.