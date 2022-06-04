Minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Haberler

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Minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

AA - Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Köşklü Çeşme Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikameti kuzey yan yolda, S.Y. idaresindeki 41 UP 240 plakalı hafif ticari araç ile N.B'nin kullandığı 34 M 5945 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araç sürücüsü ile minibüste bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Kocaeli Tragger Çeşme Gebze Güncel Haberler

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