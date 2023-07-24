Minibüs faciasında ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Minibüs faciasında ölenlerin sayısı 8'e yükselirken, 7'si toprağa verildi

Faciada ölenlerin ikisinin kardeş olduğu ortaya çıktı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ölenlerin sayısı 8'e yükselirken, ölenlerden ikisinin kardeş olduğu belirtildi.

Kaza, Çay ilçesi çıkışında dün akşam saatlerinde meydana geldi. B.K., idaresindeki 03 M 5906 plakalı şehir işçi minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki şarampole girip ardından ağaçlara çarparak devrildi. Kazada, tarım işçisi olarak çalıştıkları bahçeden dönen işçilerden araçta yolcu olarak bulunan Salih Akkuş, Ünal Can Akkuş, Güllüzar Balamut, Menekşe Cingöz, Neriman Turguteli, Huriye Köker, Perihan Bayar ve Aysun Çetin yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybedenlerin 7'si Çay Çarşı Caminde kılınan cenaze namazlarının ardından gözyaşları içinde toprağa verilirken, Perihan Bayar'ın ise yrın toprağa verileceği kaydedildi. Kazada ölen Salih ve Ünal Can Akkuş'un kardeş olduğu ve birkaç haftadır kiraz toplamam işinde çalıştıkları belirtildi.

Öte yandan, cenaze törenlerine Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel'de katıldı.