Minibüs, duran TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü 5 yaralı - Haberler

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Minibüs, duran TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü 5 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Burak Emek - Güncel
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Minibüs, duran TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü 5 yaralı

Şanlıurfa kara yolunda minibüsün park halindeki TIR'a arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (DHA) - DİYARBAKIR- Şanlıurfa kara yolunda minibüsün park halindeki TIR'a arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. 

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Pirinçlik mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 UU 637 plakalı minibüs, park halindeki 31 AHH 730 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Minibüsteki 6 kişi araçta sıkışırken, haber verilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Minibüstekiler, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ismi öğrenilemeyen 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer 5 yaralı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

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