MİNİBÜS DURAĞINDA CİNSEL TACİZE TUTUKLAMA - Haberler

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MİNİBÜS DURAĞINDA CİNSEL TACİZE TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MANİSA'nın Salihli ilçesinde, durakta minibüs bekleyen D.G.'ye (19) cinsel organını gösterip tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Abdülkerim Okay (37) tutuklandı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, durakta minibüs bekleyen D.G.'ye (19) cinsel organını gösterip tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Abdülkerim Okay (37) tutuklandı.

Zafer Mahallesi Site Caddesi'nde 27 Mart günü Abdülkerim Okay, durakta bekleyen D.G. isimli genç kıza cinsel organını gösterip kaçtı. D.G. polisi arayıp haber verdi, şikayetçi oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin Abdülkerim Okay olduğunu belirledi. Okay, dün akşam evinde yakalanıp, gözaltına alındı.

Abdulkerim Okay, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MİNİBÜS DURAĞINDA CİNSEL TACİZE TUTUKLAMA

MİNİBÜS DURAĞINDA CİNSEL TACİZE TUTUKLAMA

MİNİBÜS DURAĞINDA CİNSEL TACİZE TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

27 Mart, Minibüs, Güncel, Haberler

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