Antalya'da tur minibüsünün palmiye ağacına çarpması sonucu bir kişi yaralandı - Haberler

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Antalya'da tur minibüsünün palmiye ağacına çarpması sonucu bir kişi yaralandı

AA - Servet Tümer - Güncel
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Antalya'nın Serik ilçesinde tur minibüsünün refüjdeki palmiye ağacına çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde tur minibüsünün refüjdeki palmiye ağacına çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Manavgat- Antalya D400 karayolu sanayi kavşağı mevkisinde, Ufuk Kazel (45) idaresindeki 07 HFZ 57 plakalı tur minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiye ağaçlarına çarparak devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Ufuk Kazel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından karayolunda ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

AA / Servet Tümer - Güncel

Manavgat, Antalya, Güncel, Haberler

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