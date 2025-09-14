Minibüs Devrildi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Bir Kişi Ağır Yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 17 yaşındaki M.M. idaresindeki minibüs devrildi. Kazada M.M. yaşamını yitirirken, Ü.M. ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.
M.M. (17) idaresindeki 63 NE 922 plakalı minibüs, Tahtabahçe Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Minibüsü kullanan M.M. kaza yerinde yaşamını yitirdi, Ü.M. (17) ağır yaralandı.
Yaralı, sağlık ekibince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel