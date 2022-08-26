MİNİBÜS DEPONUN ÇATISINA ÇARPTI Güncel Haberler KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs kaldırıma çıkarak yolun altında kalan kullanılmayan deponun çatısına çarptı. KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs kaldırıma çıkarak yolun altında kalan kullanılmayan deponun çatısına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, minibüs kaza yerinden vinçle kaldırıldı. Kaza saat 23.30 sıralarında Şekerpınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Hüseyin Balcılar yönetimindeki 41 UR 471 plakalı minibüs, sürücüsünin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bir süre savrularak ilerleyen minibüs, kaldırıma çarptıktan sonra yol seviyesinin altındaki bir tavuk firmasına ait kullanılmayan ve deponun çatısına çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücüyü çatıdan indirdi. Sürücü Hüseyin Balcılar, kazayı yara almadan atlatırken, çatıyla kaldırım arasında askıda kalan minibüs vinç yardımıyla kaldırıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Güncel Haberler

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