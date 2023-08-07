Minibüs Denetimlerinde Cezalar Yağdı

BAKIRKÖY'de minibüslere yolcu gibi binen sivil trafik ekipleri kurallara uymayan minibüsçülere ceza yağdırdı. Denetimler sırasında bir minibüs de bağlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri minibüslere yönelik denetleme yaptı. Osmaniye Mahallesi'nde minibüslere yolcu gibi binen sivil trafik ekipleri, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan, emniyet kemeri takmayan, fazla yolcu alan ve kırmızı ışık ihlali yapan 4 minibüs şoförüne 7 bin 861 lira ceza yazdı. Denetim sırasında muayenesi olmadığı halde yolcu taşımaya devam eden ve belediye ruhsatının da yenilenmediği öğrenilen bir minibüs ise trafikten men edildi. Minibüs sahibine ayrıca 4 bin 61 lira ceza kesildi. KALDIRIMA YAKLAŞMADAN YOLCU İNDİREN MİNİBÜSÇÜYE 777 LİRA CEZA Denetimler sırasında kaldırıma yaklaşmadan yolcu indirdiği belirlenen bir minibüs şoförüne 777 lira ceza yazıldı. İkinci kez denetime yakalandığını belirten minibüs şoförü Murat Demir, Yolcu el kaldırıldı, almazsan 'Niye almadın' Diye şikayet ediyorlar. Almak zorunda kaldım. 2'inci kez denetime katılıyorum, uygulamanın olmasını istiyorum. Bireysel olarak değil, toplumsal olarak düşünüyorum dedi.

BAKIRKÖY'de minibüslere yolcu gibi binen sivil trafik ekipleri kurallara uymayan minibüsçülere ceza yağdırdı. Denetimler sırasında bir minibüs de bağlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri minibüslere yönelik denetleme yaptı. Osmaniye Mahallesi'nde minibüslere yolcu gibi binen sivil trafik ekipleri, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan, emniyet kemeri takmayan, fazla yolcu alan ve kırmızı ışık ihlali yapan 4 minibüs şoförüne 7 bin 861 lira ceza yazdı. Denetim sırasında muayenesi olmadığı halde yolcu taşımaya devam eden ve belediye ruhsatının da yenilenmediği öğrenilen bir minibüs ise trafikten men edildi. Minibüs sahibine ayrıca 4 bin 61 lira ceza kesildi.

KALDIRIMA YAKLAŞMADAN YOLCU İNDİREN MİNİBÜSÇÜYE 777 LİRA CEZA

Denetimler sırasında kaldırıma yaklaşmadan yolcu indirdiği belirlenen bir minibüs şoförüne 777 lira ceza yazıldı. İkinci kez denetime yakalandığını belirten minibüs şoförü Murat Demir, Yolcu el kaldırıldı, almazsan 'Niye almadın' Diye şikayet ediyorlar. Almak zorunda kaldım. 2'inci kez denetime katılıyorum, uygulamanın olmasını istiyorum. Bireysel olarak değil, toplumsal olarak düşünüyorum dedi.