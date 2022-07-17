Mini İHA tehditlerine karşı geliştirilen ŞAHİN envantere girdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mini İHA tehditlerine karşı geliştirilen ŞAHİN envantere girdi

AA - Ayşe Böcüoğlu Bodur - Güncel
 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, mini-mikro insansız hava araçlarının (İHA) imhası için geliştirilen ŞAHİN 40 mm Fiziksel İmha Sistemi'nin ilk kez envantere girdiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, mini-mikro insansız hava araçlarının (İHA) imhası için geliştirilen ŞAHİN 40 mm Fiziksel İmha Sistemi'nin ilk kez envantere girdiğini bildirdi.

Demir, Twitter'dan sisteme ilişkin paylaşım yaptı.

Mini-mikro İHA'ların imhası için geliştirilen ŞAHİN 40 mm Fiziksel İmha Sistemi'nin ilk kez envantere girdiğini bildiren Demir, "Kolay intikal ve kurulum özelliklerine sahip ŞAHİN, kritik tesislerin korunması, sınır güvenliği, hava savunma gibi alanlarda kullanılabilecek. Hayırlı olsun." bilgisini verdi.

Hedefe yönelik balistik hesaplama yapabiliyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkanlık ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen ŞAHİN sisteminin kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere kazandırıldı.

Döner kanatlı ve sabit kanatlı mini-mikro İHA, maket uçak tehditlerinin imha edilmesine yönelik geliştirilen ŞAHİN, radardan bildirilen konuma yönlenme (angajman) sağlayarak hedef takibi ve hedefe yönelik balistik hesaplama yapabiliyor.

Sistem, kritik tesislerin korunması, sınır güvenliği, hava savunma gibi alanlarda kullanılabilecek. Bununla birlikte, çekilebilir römork üzerinde bulunan ve modüler sistem mimarisine sahip olan ŞAHİN sistemi kolay intikal ve kurulum özelliklerine sahip.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title