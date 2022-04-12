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MİNİ DÜNYA KUPASI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BURDUR Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından Kardeşlik ve Gençlik Mini Dünya Kupası düzenlendi.

BURDUR (DHA) - BURDUR Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından Kardeşlik ve Gençlik Mini Dünya Kupası düzenlendi.

Kent merkezindeki bir halı sahada yapılan turnuvaya Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) eğitim gören öğrencilerden oluşan takımlar katıldı. 10 gün sürecek turnuvada dereceye giren takımlara ödül verilecek. Burdur Uluslararası Öğrenci Derneği Şube Başkanı Süleyman Çakıcı, "Burdur Uluslarası Öğrenci Derneği, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü ile yürüttüğümüz Uluslararası Gençlik ve Kardeşlik Proejsi kapsamında farklı etkinlikler yapmaktayız. Mini Dünya Kupası adıyla halı saha turnuvası düzenliyoruz" dedi.

Tunuvada Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Afganistan, Suriye ve Somali olmak üzere 6 takım 9 maç yapacak. Turnuvanın açılış maçında MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Karaca, Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kılınç, akademisyenler ve idari personelden oluşan takım öğrenci karmasını 10-6 yendi. Maç sonunda MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Karaca iki takım oyuncularına baklava ikram etti.

MİNİ DÜNYA KUPASI

MİNİ DÜNYA KUPASI

MİNİ DÜNYA KUPASI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dünya Kupası, gençlik, Rektör, Burdur, Güncel, Haberler

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