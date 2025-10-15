Haberler

Minguzzi davasında çarpıcı gelişme! Sanık avukatı davadan çekildi

Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Sanık A.Ö.'nün avukatı kamuoyunda oluşan tepkiler nedeniyle davadan çekildi. Avukat dilekçesinde "Yanlış yorumlara yol açan olgular nedeniyle gördüğüm lüzum üzerine müdafiliğinden çekiliyorum" ifadelerini kullandı.

Kadıköy'de 24 Ocak'ta alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin görülen davada yeni gelişme yaşandı.

ENGELLİ RAPORU İDDİASI İNFİAL YARATTI

Son duruşmada cinayette adı geçen sanıklara engelli raporu alındığı öne sürülmüştü. İddialar tepkiye neden olurken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) iddiaları yalanlamıştı.

SANIK AVUKATI DAVADAN ÇEKİLDİ

Sözcü'de yer alan habere göre, son olarak duruşma sırasında tepkilere maruz kalan ve sanık A.Ö.'nün avukatı davadan çekildi.

"YANLIŞ YORUMLARA YOL AÇAN..."

Avukat çekilme dilekçesinde, "Yanlış yorumlara yol açan olgular nedeniyle gördüğüm lüzum üzerine müdafiliğinden çekiliyorum" ifadelerini kullandı.

