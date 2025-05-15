Minguzzi Ailesine Yönelik Tehditler İçin Üç Kamu Davası Açıldı

Minguzzi Ailesine Yönelik Tehditler İçin Üç Kamu Davası Açıldı
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İstanbul'da öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit ve hakaretler sonrasında üç ayrı kamu davası açıldı. 18 yaşından küçük 5 kişi ve 18 yaşından büyük 2 kişi aleyhine dava süreci başlatıldı.

(İSTANBUL) - İstanbul'da öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit ve hakaretler sonrası başlatılan hukuki süreçte üç ayrı kamu davası açıldı. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, olayla ilgili 18 yaşından küçük 5 kişi ile 18 yaşından büyük 2 kişi hakkında dava açıldığını, ayrıca Minguzzi'nin mezarına yönelik saldırıyla ilgili de bir kişinin yargılanacağını açıkladı.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, davalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Epözdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Evladımız Ahmet Minguzzi'nin katledilmesinin ardından müvekkilleri tehdit eden, failleri ve işlenen cinayeti öven 18 yaşından küçük 5 fail hakkında yaptığımız şikayet neticesinde soruşturma başlatılmış, failler tutuklanmış, haklarında iddianame tanzim edilmiş ve "Suçu ve suçluyu övmek, birden fazla kişi ile birlikte silahla tehdit" suçlarından Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesinde kamu davası ikame edilmiş olup, duruşması 23/05/2025 günü saat: 10: 45'te gerçekleştirilecektir.

Yine aileye yönelik tehditler, hakaretler, failleri ve suçu öven paylaşımlar nedeniyle 18 yaşından büyük tutuklu 2 fail hakkında "Hakaret, suçu ve suçluyu övme, birden fazla kişi ile tehdit" suçlarından Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesince kamu davası açılmıştır. Yargılamanın ilk celsesi 11/06/2025 günü saat 14: 00'da görülecektir.

Evladımız Ahmet Minguzzi'nin mezarına 10/04/2025 günü yapılan saldırı nedeniyle de tutuklu sanık hakkında "İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar Verme" suçundan kamu davası açılmış olup ilk duruşma Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 27/05/2025 günü saat 11: 55'te görülecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Kaynak: ANKA / Güncel
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