Minecraft videolarıyla bilinen ünlü YouTuber hayatını kaybetti!

Minecraft videolarıyla tanınan popüler YouTuber Technoblade, 23 yaşında hayatını kaybetti. Perşembe günü 11 milyon takipçisi için yayınlanan bir videoda, Technoblade'in ebeveynleri, YouTuber'ın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Technoblade, kanser savaşına yenik düştü

Ünlü YouTube Technoblade'in ölümü, ailesinin YouTube üzerinden yaptığı "so long nerds" video ile öğrenildi. Technoblade, geçen sene kanser teşhisi konulduğunu söyledi. Son videoda ise babası, YouTuber'dan gelen ve dokuz yıl boyunca destekleri için teşekkür eden bir veda mesajını okudu. "Herkese merhaba, Technoblade burada. Bunu izliyorsanız, ben öldüm. Öyleyse oturalım ve son bir sohbet edelim."

2016'da hayranlarına adının Dave olduğunu söylemesine rağmen, gerçek adının Alex olduğunu bu notunda açıkladı. "Şimdiye kadar yaptığımız en başarılı şakalardan biri!" Bunun yanı sıra Technoblade'in notu, milyonlarca hayranına bir teşekkür mesajıyla sona erdi. "Benim için bu kadar. Yıllardır içeriğimi desteklediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir bin hayatım daha olsaydı, hayatımın en mutlu yılları olduğu için her seferinde tekrar Technoblade olmayı seçerdim."

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YouTuber son sözleriyle de tüm takipçilerine mutlu bir yaşam diledi. "Umarım içeriğimi beğenmişsinizdir ve bazılarınızı güldürmüşümdür. Umarım hepiniz uzun, mutlu bir hayat yaşarsınız, çünkü sizi seviyorum çocuklar. Technoblade dışarı."

Technoblade'in babası, son videosunda, oğlunu hayatını son aylarında YouTuber'ın son bir 'Face Reveal' videosu yapmayı düşündüğünü açıkladı. Video, Technoblade'in annesinden gelen yazılı bir mesajla sona erdi.

(Technoblade), kişisel şöhretten kaçındı ve gerçek kimliğini gizli tutmak için çok çalıştı ve sizden onun mahremiyetini ve ailesinin mahremiyetini koruma isteklerini yerine getirmeye devam etmenizi istiyoruz. Oğlumun bu yoldaki cesareti, onunla birlikte yürüme ayrıcalığına sahip olan hepimiz için parlak bir ders oldu. Sevdiği işi sevgili hayranları için yaparken, her şey boyunca yolculuğunu paylaştığınız için teşekkür ederiz.

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