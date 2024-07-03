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Minarenin kopan külahı garajın çatısına saplandı

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Tosya'da etkili olan kuvvetli rüzgarın etkisiyle Kösen Köyü camisinin minaresinden kopan külah, garajın çatısına saplandı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, garajda maddi hasar meydana geldi.

MİNARENİN KOPAN KÜLAHI GARAJIN ÇATISINA SAPLANDI

Tosya'da akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ilçenin köylerinde de yaşamı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı Kösen Köyünde caminin minaresinden kopan külahı, alt tarafta bulunan garajın çatısına saplandı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, garajda maddi hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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