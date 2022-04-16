"Mimo Mars'ta" tiyatro oyunu Saray'da sahnelendi - Haberler

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"Mimo Mars'ta" tiyatro oyunu Saray'da sahnelendi

AA - Cemal Çavdar - Güncel
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'Mimo Mars'ta' tiyatro oyunu Saray'da sahnelendi

Saray ilçesinde "Mimo Mars'ta" çocuk tiyatro oyunu sahnelendi.

Saray ilçesinde "Mimo Mars'ta" çocuk tiyatro oyunu sahnelendi.

Saray Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri devam ediyor.

Bu kapsamda Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen tiyatro oyununa çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Saray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Arif Naci Öngören, oyunu yazıp yöneten Deniz Gündoğmuş ve Ezgi Gündoğmuş'a teşekkür ederek çiçek verdi.

-Oyunun konusu

Masalcı Mimo, gezegenleri çok merak etmektedir, en çok da Mars'ı. Oraya masallar ve müzik yardımıyla gidebileceğini düşünür. Kendini 3 kozmonot masalının içinde bulur.

AA / Cemal Çavdar - Güncel

Tiyatro, Saray, Mars, AKM, Güncel, Haberler

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