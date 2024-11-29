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Mimarlık ve Mühendislikte Uzmanlık Çalıştayı Düzenlendi

Mimarlık ve Mühendislikte Uzmanlık Çalıştayı Düzenlendi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, mimarlık ve mühendislik mesleğinde nitelikli iş gücünün artırılması amacıyla bir çalıştay düzenledi. Çalıştayda sektör temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunularak, güvenli binaların inşası ve uzmanlıkların geliştirilmesi hedefleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, mimarlık ve mühendislik mesleğinde nitelikli iş gücünün artırılması, güvenli binaların inşasına yönelik uzmanlıkların geliştirilmesi amacıyla çalıştay düzenledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından İLBANK Sosyal Tesislerinde "Mimarlık-Mühendislik Hizmetlerinde Uzmanlık Çalıştayı" yapıldı.

Mimar ve mühendislerin nitelikli iş gücünün artırılması, güvenli binaların inşası, bu alandaki uzmanlıkların geliştirilmesine katkı sunması hedefiyle düzenlenen çalıştayda, sektör temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, yerel ve uluslararası alanda mimarlık ve mühendislikle ilgili son gelişmelerin tartışılacağı çalıştayda, Türkiye'ye özgü bir mesleki sınıflandırma ile yeterlilik durumlarının da ortaya konulacağını aktardı.

Mühendislik ve mimarlıkta uzmanlaşmanın önemine değinen Suver, "Üzerinde kuracağımız binanın statiği, malzemenin kalitesi ve yeterliliği çok önemli. Bunları yaparız, uzmanlık getiririz, binamız sağlam olur, ancak binanın işlevselliği de bir o kadar önemlidir. Bu tasarımlar da tamamen deneyime dayalı uzmanlık gerektirir." ifadesini kullandı.

Depremlerde mühendislikle ilgili acı sonuçların ortaya çıkabildiğine dikkati çeken Suver, şunları kaydetti:

"Binaların giriş katları, ticarethane olarak tasarlanıyor ve kolonlar gelişigüzel konuyor. Sonra bir market açılıyor, kolonu kesiyorlar. İşlevselliğine engel olunuyor, güvenlik problemi ortaya çıkıyor. Biz Türkiye'de çok kaliteli mühendisler çıkarıyoruz, çok kaliteli eğitimler veriyoruz. Bu teoriyi verirken, pratiği de aynı anda vermek mümkün değil. Mezuniyet sonrası bu imkanı vermek için bir ihtiyaç hasıl olduğu açık."

Uzman mimar ve mühendislerin bulundukları ülkenin, bölgenin kültürüne hakim olmasının önemine de işaret eden Suver, "Çalıştayda, hem yereli hem de dünyada bu konuda ne olup bittiğini dikkate alarak, kendimize özgün çözümlere varmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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