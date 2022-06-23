Mimarlar Odası Şubesi Yönetim Kurulu'ndan 7 kişi, terör propagandasından hakim karşısında
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TERÖR örgütü PKK yanlısı yayın organı JIN TV programcısına ödül verdikleri gerekçesiyle haklarında, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan dava açılan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu'ndan Başkan Tezcan Karakuş Candan dahil 7 kişinin yargılanmasına başlandı.
TERÖR örgütü PKK yanlısı yayın organı JIN TV programcısına ödül verdikleri gerekçesiyle haklarında, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan dava açılan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu'ndan Başkan Tezcan Karakuş Candan dahil 7 kişinin yargılanmasına başlandı. Ödül töreniyle ilgili görüntüler ve kanal ile programcısı hakkındaki soruşturma evrakı istenilerek, duruşma ertelendi.
Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından 29 Eylül 2021'deki 'Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri' töreninde, PKK'nın ideolojisi ve amaçları doğrultusunda Avrupa'da yayın yapan JIN TV programcısı Güler Yıldız Bastion'a, 'Uluslararası Televizyon Haberciliği' alanında ödül verildi. Buna ilişkin haberlerin medyada yer alması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ile yönetim kurulu üyeleri Ece Yoltay, Mustafa Özgür Bayramoğlu, Muteber Osmanpaşaoğlu, Nihal Evirgen Kabal, Tuğba Arslan Konak ve Ünal Kara hakkında dava açıldı.'ÖDÜL VERDİK, DİYE DAVA AÇILMASI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL'Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesine, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapisleri istenen 7 sanık ile avukatları katıldı. Mahkeme, iddianamenin özetini okuduktan sonra sanıklara savunma için söz verdi.Şube Başkanı Candan, ödüllerin kimlere verileceği ile ilgili kararın yönetim kurulunca belirlendiğini belirterek, "Çevre haberi yapan gazeteciye ödül verdik, diye Mimarlar Odası Ankara Şubesi yönetimine dava açılması kabul edilebilir değildir. Biz bu ödülü 2013 yılından beri vermekteyiz ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin haberlerini yapan gazetecilere vermekteyiz. Mimarlar Odası Ankara Şubesi istihbarat örgütü değildir. Çevre haberine verilen bir ödülün terör örgütü konusu haline getirilmesine ülkem adına üzgünüm. Haberlerimizin kamuoyunda görünürlüğü açıktır. Tüm medya organları kamu yararı ve kent mücadelemize yayınlarında yer vermektedir. Sadece 1 yıl içinde 675 kez televizyonlarda, 1500 kez yazılı basında, milyonlarca kez sosyal medyada haberimize yer verilmiştir. Terör propagandası yapmıyoruz, çevremizi doğamızı kültürel varlıklarımızı koruyoruz. Cumhuriyetin bize emanet ettiği mekansal değerleri korumaya devam edeceğiz. Kültürel varlıkların yok edilmesine karşı mücadele ederken, mücadelemizi haberleştiren basın mensuplarına ödül vermeye de devam edeceğiz. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu'nun hiçbir terör örgütü ile ilişkisi yoktur" dedi. Diğer sanıklar da ödülün doğa ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla verildiğini, terör örgütü ile bağlantılı organizasyon olmadığını söyledi.
Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, ödül töreni ile ilgili görüntüler ve kanal ile programcısı hakkında yürütülen soruşturma evrakının istenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.