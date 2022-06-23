Mimarlar Odası Şubesi Yönetim Kurulu'ndan 7 kişi, terör propagandasından hakim karşısında

TERÖR örgütü PKK yanlısı yayın organı JIN TV programcısına ödül verdikleri gerekçesiyle haklarında, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan dava açılan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu'ndan Başkan Tezcan Karakuş Candan dahil 7 kişinin yargılanmasına başlandı. Ödül töreniyle ilgili görüntüler ve kanal ile programcısı hakkındaki soruşturma evrakı istenilerek, duruşma ertelendi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından 29 Eylül 2021'deki 'Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri' töreninde, PKK'nın ideolojisi ve amaçları doğrultusunda Avrupa'da yayın yapan JIN TV programcısı Güler Yıldız Bastion'a, 'Uluslararası Televizyon Haberciliği' alanında ödül verildi. Buna ilişkin haberlerin medyada yer alması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ile yönetim kurulu üyeleri Ece Yoltay, Mustafa Özgür Bayramoğlu, Muteber Osmanpaşaoğlu, Nihal Evirgen Kabal, Tuğba Arslan Konak ve Ünal Kara hakkında dava açıldı.

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, ödül töreni ile ilgili görüntüler ve kanal ile programcısı hakkında yürütülen soruşturma evrakının istenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.