Mimarlar Odası'ndan Anka'ya Ödül

Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından mimar Emre Madran anısına bu yıl yedincisi verilen 'Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri' açıklandı. ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Göksel Bozkurt, ajans haberciliği dalında ödül aldı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 2022 yılında Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri'ne layık görülen kişi ve kurumları bugün düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Ödüller, 3 Ekim Dünya Mimarlık Günü'nde sahiplerine teslim edilecek. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, ödüller hakkında şunları söyledi:

"EMRE MADRAN HOCA'MIZ ADINA KORUMA ALANINDA BASIN ÖDÜLLERİ VERİYORUZ"

"Bugün, Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin çok özel bir günü. 9 yıl önce kaybettiğimiz Emre Madran Hoca'mız adına Koruma Alanında Basın ödülleri veriyoruz. Her yıl 26 Eylül tarihinde, Emre Madran anısına 'Emre Madran İzinde Edep ya Hu Buluşmaları' gerçekleştiriyoruz. Bugün de aslında bir etkinlik gerçekleştirecektik. Ancak koruma alanında koruma bilimini oluşturan ODTÜ'de restorasyon kürsüsünü kuran, ulusal ve uluslararası ortamlarda doğal ve tarihi sitlerin korunmasında önemli işlere imza atan çok değer verdiğimiz hocamız Cevat Erder'i kaybettik. Dolayısıyla Emre Madran anısına yaptığımız Edep ya Hu buluşmalarını 1 Ekim saat 12: 30'a ertelemek durumunda kaldık. İki önemli insanı, 9 yıl arayla neredeyse aynı anda kaybettik. Bugün, Emre Madran Koruma Alanında Basın Ödülleri'ni, 26 Nisan'da hukuksuz şekilde tutuklanan, 18 yıl ceza alan ve 3 kez beraat eden arkadaşlarımız için başlattığımız Adalet Nöbeti'nde açıklamayı uygun gördük. Bugün Mimarlar Odası, aynı zamanda adalet nöbetçisi. Adalet Nöbeti'mizin 154. gününde size bir kez daha merhaba diyoruz ve 2022 Emre Madran Basın Ödülleri'ni sizlerle paylaşacağız.

"HALKA GERÇEKLERİ SÖYLEYEN GAZETECİLERİ BİR KEZ DAHA TEBRİK EDİYORUZ"

Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, 26 Eylül 2013 tarihinde kaybettiğimiz ve koruma alanında önemli mücadele veren Emre Madran anısına 2015 yılından itibaren basın ödülleri veriyoruz. 2022 yılında, şubemizin doğal ve kültürel tarihi varlıklarımızın korunması; kent, meslek haklarının savunulması mücadelesinde toplumcu mimarlık gayretiyle yapmış olduğu çalışmaları kamuoyuyla buluşturan basın emekçileri 2022 Yılı Emre Madran Basın Ödülleri'ne layık görülmüştür. Mimarlar Odası Ankara Şubesi'yle dayanışma gösteren, halka gerçekleri söylemekten, gazetecilikten vazgeçmeyen gazetecilere ödüllerini 3 Ekim'de, Dünya Mimarlık Günü'nde saat 18: 30'da Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde yapacağımız törenle takdim edeceğiz. O gün, basın emekçileriyle dayanışma içinde Dünya Mimarlık Günü'nü karşılayacağız. Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin ve Haber'>haber yapanların hedef gösterildiği bu süreçte halka gerçekleri söyleyen gazetecileri bir kez daha tebrik ediyoruz.

"BASIN ÖDÜLLERİNİ, BİR İSTİHBARAT ÖRGÜTÜ OLMADIĞIMIZ İÇİN YİNE GAZETECİLERE VERDİK VE GBT'LERİNE BAKMADIK"

Bir gazeteciye çevre haberi yaptığı ve özellikle bizim yaptığımız açıklamalara yer verdiği için verdiğimiz ödülden kaynaklı, yönetim kurulumuzun tamamı terör propagandası yapmaktan yargılanıyor. Dolayısıyla 2022 yılında Emre Madran Koruma Alanında vereceğimiz basın ödüllerini, bir istihbarat örgütü olmadığımız için yine gazetecilere verdik ve GBT'lerine bakmadık. Onların bizimle dayanışma içinde olduğunu ve bizim haberlerimizi yaptıklarını biliyoruz. Bizim için de önemli olanın bu olduğunu inanıyoruz. Dezenformasyon Yasası'nın tartışıldığı, gazetecilerin üzerinde yoğun baskının olduğu; kent, çevre ve mimarlık mücadelesi yürüten Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin ve haber yapanların hedef gösterildiği bir süreçte halka gerçekleri söyleyen tüm gazetecileri bir kez daha tebrik ediyoruz."

2022 Yılı Emre Madran Koruma Alanında Basın Ödülleri'ni alan gazeteciler şunlar:

TV HABERCİLİĞİ DALINDA

ARTI TV: Ankara Temsilcisi Kemal Avcı

Flash TV: Ankara Temsilcisi, Başkent Gündemi Programı, Fatih Ertürk

FOX TV: Ankara Haber Müdürü Engin Yılmaz, Çalar Saat Programı, İlker Karagöz

HALK TV: Ankara Temsilcisi Özlem Akarsu Çelik, Yeni Bir Sabah Programı, İsmail Küçükkaya, Ana Haber Bülteni, İrfan Değirmenci, Haber Koordinatörü İnan Demirel

KRT TV: Haber Koordinatörü Barış Can, Kent ve Yaşam Programı, Osman Güdü

TELE 1: Haber Koordinatörü Serdar Akyön

AJANS HABERCİLİĞİ DALINDA

ANKA: Genel Yayın Yönetmeni Göksel Bozkurt

PİR HABER AJANSI: Genel Yayın Yönetmeni Veli Haydar Güleç

YAZILI BASIN DALINDA

AGOS GAZETESİ: Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İşhan Erdinç

BİRGÜN GAZETESİ: Ankara Haber Müdürü Nurcan Gökdemir, köşe yazarları Fikri Sağlar ve Yakup Kepenek

CUMHURİYET GAZETESİ: Ankara Haber Müdürü Erdem Sevgi, karikatürist Murat Sayın, köşe yazarı Erdal Atabek

EVRENSEL GAZETESİ: Ankara Temsilcisi Birkan Bulut

GAZETE PENCERE: Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Oğhan

SÖZCÜ GAZETESİ: Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, muhabir Erdoğan Süzer, muhabir Yavuz Alatan, köşe yazarı Yekta Güngör Özden

YENİÇAĞ GAZETESİ: Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı Orhan Uğuroğlu

ULUSLARARASI BASIN DALINDA

KKTC Özgür Gazete: Genel Yayın Yönetmeni Pınar Barut

İNTERNET HABERCİLİĞİ DALINDA

GAZETE DUVAR: Ankara Temsilcisi Nergiz Demirkaya

GERÇEK GÜNDEM: Genel Yayın Yönetmeni Hilmi Hacaloğlu

İLERİ HABER: Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Batuhan Batan

KISADALGA.NET: Genel Yayın Yönetmeni Kemal Göktaş

MEDYAPORT.NET: Genel Yayın Yönetmeni Sibel Hürtaş, haber editörü Sultan Özer

SOL HABER PORTALI: Genel Yayın Yönetmeni Ali Ufuk Arıkan

T24: Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu

YAPI.COM.TR: Yazı İşleri Müdürü Uğur Doğan

İNTERNET TELEVİZYONU HABERCİLİĞİ DALINDA

KARANTİNA TV: Kanal sorumlusu Recai Aksu

MEDYASCOPE TV: Ankara Temsilcisi Hıdır Göktaş

NOKTA TV: Kanal sorumlusu Barış Hacısalihoğlu

RADYO DALINDA

RADYO SPUTNİK: Akşam Postası Programı, Atilla Güner

YEREL BASIN DALINDA

ANAYURT GAZETESİ: Muhabir Demet Aran

BAŞKENT GAZETESİ: Köşe yazarı M. Mahzun Doğan

ZAFER GAZETESİ: Sorumlu Yazı İşleri Müdürü M. Umut Karakülah

Emre Madran Koruma Alanında Dayanışma Ödülü'ne layık görülen gazeteciler ise şunlar: Alican Uludağ, Ayşenur Arslan, Bahadır Özgür, Can Güleryüzlü, Deniz Zeyrek, Devrim Hacısalihoğlu, Faruk Bildirici, Hale Gönültaş, İsmail Arı, Kelime Ata, Merdan Yanardağ, Nihal Kemaloğlu, Ünsal Ünlü, Pınar Türenç, Sedat Bozkurt, Yeşim Gündoğdu Karacaoğlu, Yıldız Yazıcıoğlu, Zeynep Gürcanlı.

2022 Emre Madran Koruma Alanında Onur Ödülü'ne Çiğdem Toker, 2022 Emre Madran Koruma Alanında Özel Ödüle ise Prof. Dr. Ruşen Keleş layık görüldü.