Mimarlar Odası, Gerenlik Koyu'ndaki Orman Parkı İhalesinin İptalini İstedi

MİMARLAR Odası Antalya Şubesi'nden yapılan açıklamayla, Kaş ilçesinde Gerenlik Koyu'nu da içine alan 77 bin metrekarelik orman arazisinde, 1190 metrekare alanda yapılaşma izni de bulunan 'Konaklamasız Orman Parkı' ihalesinin iptal edilmesi istendi.

Patara Antik Kenti'nin de bulunduğu Yalı mevkisinde yer alan, 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı ve Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi niteliğindeki Gerenlik Koyu'nu da içine alan 77 bin 700 metrekare orman arazisi, Kaş Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ikinci kez ihaleye açılıyor. İlki evrak eksikliği nedeniyle iptal edilen ihale kapsamında; lokanta, büfe, kahvehane, ibadethane, depo, yöresel ürünler satış üniteleri ile tuvalet ve otoparktan oluşan toplam 1190 metrekarelik yapılaşma öngörülüyor.

'YAPILAŞMAYA İLİŞKİN İMAR PLANLARI YOK'

Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Gelemiş Konaklamasız Orman Parkı işletme hakkının 20 yıllığına yıllık 2,5 milyon TL tahmini bedelle 22 Ağustos'ta saat 11.00'de Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nde yapılacak ihalesinin iptalini istedi. Konuya ilişkin odadan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Ormanlarımız, atalarımızın mirası değil; torunlarımızın emanetidir. Emanete ihanet edilemez. 'Konaklamalı' ya da 'konaklamasız' orman parkı adı altında yıllık 2,5 milyon TL gelir beklentisi uğruna yapılaşmaya açılması kabul edilemez. İhale ile konaklamasız da olsa orman parkında; orman ve orman ekosistemine zarar verecek gelir getirici tesisler ve bu tesislere hizmet verecek altyapı tesisleri yapılabilecektir. Anayasa'nın 169'uncu maddesi, ormanların korunmasını, mülkiyet devrinin yasak olduğunu ve ormanlara zarar verecek hiçbir faaliyete izin verilemeyeceğini açıkça belirtir. 6831 Sayılı Orman Kanunu ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler, ormanların yapılaşmaya açılmasına engeldir. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, imar planı ve projeler olmadan ihaleye çıkılamayacağını düzenler. İhaleye çıkılan alanın yapılaşmaya ilişkin imar planları bulunmamaktadır."

Ormanların, orman parkı olarak yapılaşmaya açılmasında kamu yararı bulunmadığı kaydedilen açıklamanın devamında, "Kaş Gelemiş Yalı mevkiindeki Anayasa, Orman Kanunu, Devlet İhale Kanunu ve uluslararası sözleşmelere aykırı, kamu yararı da bulunmayan 'Konaklamasız Orman Parkı' ihalesi iptal edilmelidir. Aksi halde, konak orman parkı işletmesi hakkı kiralaması ihalesinin ve dayanağı olan Orman Parkları Yönetmeliği'nin iptali için dava açacağımızı, öncelikle ihaleye katılacak firmalar olmak üzere ilgililerin ve halkımızın bilgilerine sunarız" denildi.