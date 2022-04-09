KAYSERİ (AA) - Osmanlı padişahları Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde baş mimar olarak görev yapan Mimar Sinan, memleketi Kayseri'de anıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Sinan'ın doğup büyüdüğü Ağırnas Mahallesi'nde etkinlik düzenlendi.

Mimar Sinan'ın hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterisinin ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sinan ile gurur duyduklarını söyledi.

Bir asır yaşayan Sinan'ın ömrüne 400 civarında eser sığdırdığını belirten Büyükkılıç, "Bir projeyi çizmekten aciz olunan bir dönemde, her biri ayrı değer olan 400 civarında eser... İşte böyle bir Mimar Sinan'ın hemşehrisi olarak ona layık olmak için bizler de gerekeni yapmalıyız. Hem şehrimizi imar olarak geliştirmeli hem de gönülleri ihya etmeliyiz. Mamur bir şehir, mamur bir insan topluluğu oluşturmalıyız." diye konuştu.

"Hiçbir zaman kendisini tekrar etmemiştir"

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Halil Sencer Erkman ise Mimar Sinan'ın çok iyi bir kaynak olduğunu, hiç bitmeyen ilgi ile onun dünyasına eğilmeye devam ettiklerini ve her seferinde yeni şeyler keşfettiklerini söyledi.

Asırlık ömrüne karşın Sinan'ın her zaman gençlik ruhunu koruduğuna dikkati çeken Erkman, "Çünkü onca şaheserlerinin dizildiği mimarlık kariyerinde hep yeni olanı, farkı aramıştır. Mimar Sinan, hiçbir zaman kendisini tekrar etmemiştir. Bu nedenle bir tür ölümsüzlüğe de ulaşmıştır diyebiliriz. Onu hiçbir zaman yaşlı, ihtiyar bir niteliğin içerisinde görmek istemeyiz." diye konuştu.

Sinan'ın çok sayıda esere imza attığını anlatan Erkman, şunları kaydetti:

"Sinan'ın hiç ara vermeden soluksuz bir şekilde işlerini devam ettirmesi, aksamadan yürütmesi ve her birinin bir şaheser niteliği göstermesi bize şunu gösteriyor, Sinan aynı zamanda bir tasarımcı. Yalnızca işini çok iyi yapan becerikli bir usta değil, aynı zamanda ne yapması gerektiğini doğru şekilde tasarlayan bir kişilik. Bir zincirin halkaları gibi her yaptığı iş bir sonraki için bir bilgi taşıyor ona. Böylece sanki bir deneyimler bütünlüğü, baş döndürücü bir süreklilik içerisinde yapıtlarını ortaya koyuyor."

Programda AK Parti milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer ve Hülya Nergis de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi KAYMEK AŞ tarafından düzenlenen "Medeniyetin Dehası Mimar Sinan" konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren üniversite ve lise öğrencilerine başarı belgesi ile hediye verildi.

Mimar Sinan'ın doğduğu evde, Ara Güler'in Sinan'ın eserlerinin fotoğrafları ile "Medeniyetin Dehası Mimar Sinan" konulu el sanatlarının yer aldığı sergi de açıldı.