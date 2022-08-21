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Mimar Sinan'ın tarihi taş köprüsü, restore ediliyor

Mimar Sinan'ın tarihi taş köprüsü, restore ediliyor

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KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, Mimar Sinan'ın 16'ncı yüzyılda yaptığı, 3 kemerli ve 65 metre uzunluğundaki taş köprü, restore ediliyor.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, Mimar Sinan'ın 16'ncı yüzyılda yaptığı, 3 kemerli ve 65 metre uzunluğundaki taş köprü, restore ediliyor.

Dilovası'nda, 16'ncı yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman'ın Mimar Sinan'a yaptırdığı, 3 kemerli olan 65 metre uzunluğundaki taş köprüde restorasyon çalışması başlatıldı. Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Dilovası Belediyesi'nce yürütülen çalışmaların gelecek yıl tamamlanması planlanıyor. Dilderesi üzerindeki taş köprü ile beraber dere yatağında da çalışmalar yürütülüyor. Köprünün bir bölümü yıkılıp, tekrar inşa edilirken, çalışmalar sırasında yeni taşların kullanıldığı da görüldü. Osmanlı'nın Doğu'ya uzanan en önemli ana yolu olan İstanbul-Bağdat yolu üzerindeki taş köprü, geçen yıllarda araç trafiğine kapatılmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Güncel

Kanuni Sultan Süleyman Mimar Sinan Güncel Haberler

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