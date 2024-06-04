Mimar Sinan, dünyaya geldiği şehirde "Kayseri'de Sinan Zamanı" projesiyle yad edildi

Osmanlı İmparatorluğunun şehirlerinde inşa ettiği eserlerinin estetiği, üslubu ve fonksiyonuyla mimarlık tarihinin zirvesinde yer alan Mimar Sinan, doğduğu şehir Kayseri'de anıldı.

"Kayseri'de Sinan Zamanı" başlıklı proje kapsamında Melikgazi ilçesindeki Gürpınar İlkokulu ve Ortaokulu'nun bahçesinde düzenlenen etkinliklerde, usta mimarın portresi ve inşa ettiği yapılar resmedildi.

Sanatçılar Günseli Kato ile Mahir Güven, okul duvarlarına asılacak dev tuvalleri, minik öğrenciler ise kağıtlardaki Mimar Sinan'ı ve eserlerini boyadı.

Ressam Mahir Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada Kayseri'de Mimar Sinan'ı andıklarını belirterek, önce Türkiye'ye sonra bütün dünyaya Sinan'ı anlatmak istediklerini söyledi.

Avrupa'da Leonardo da Vinci'nin anlatıldığı gibi Türkiye'de de Mimar Sinan'ın anlatılması gerektiğine dikkati çeken Güven, "Mimar Sinan hem mühendis hem sanatçı hem de mimar. O dönemi aydınlattığı gibi bugüne de ışık tutmuş çok değerli, çok büyük bir sanatçı. Böyle bir etkinliğin içerisinde olmak benim için gurur verici." dedi.

Güven, Mimar Sinan'ın önce çocuklara tanıtılması ve okullarda ders olarak işlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ailelerin çocuklarına Mimar Sinan'ı öğretmesi gerekiyor. Biz de çok doğru bir yerden başladık." ifadesini kullandı.

Projenin, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler'in de aralarında bulunduğu pek çok kişi ve kurumun desteğiyle hayata geçirildiğini belirten Güven, "Çok değerli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Tabii ki çocuklarla başlamak çok önemli çünkü geleceği ancak çocuklarla kurabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu etkinlikte bütün şehir bize eşlik etti"

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de çocuklara Mimar Sinan'ı tanıtmak için etkinliğin gerçekleştirildiğine işaret ederek, " Mimar Sinan'ın hayatını kitaplaştırdık ve bu kitabı hediye ettik. Ayrıca ünlü sanatçılarımızla birlikte Mimar Sinan'ın eserlerini renklendirdik. Tabii bu etkinlikte bütün şehir bize eşlik etti." diye konuştu.

Resim öğretmenleri ve diğer öğretmenlerin yanı sıra ressam ve akademisyenlerin de projeye katkı sunduğunu dile getiren Böhürler, şunları kaydetti:

"Çocuklarla birlikte resim yapıyoruz. İki kıymetli sanatçımız Günseli Kato ve Mahir Güven var. Mahir Güven Hoca bütün bu resimlerin dizaynını yaptı, çizdirdi, hazırlattı. Bir şenlik havasında hem Mimar Sinan'ı çocuklarımızın hafızasına kazımak, eserlerini onlara anlatmak hem de onun Kayserili kimliğini anlatmak için böyle bir etkinlik planladık."

Mimar Sinan'ın yaklaşık 400 eseri bulunduğunu, üç ayrı padişah döneminde yaşamış ulu bir mimar olduğunu vurgulayan Böhürler, "Mimar Sinan Kayseri doğumlu. Buraya çok yakın Ağırnas ilçesinde doğmuş. Hatta Kayseri'de Ağırnas'taki evi duruyor, görmek isteyenler için. Burada doğuyor, 22 yaşına kadar burada yaşıyor ve taş ustalığı ve taş sanatı üzerine mahir bir bölge orası. Ondan sonra devşirme, yeniçeri oluyor. Daha sonra Van Gölü'nde bir gemi yaparak başlıyor. Sonra köprüler, hanlar, hamamlar, saraylar, külliyeler yaparak bir deha olarak çağa ve yüzyıllara damgasını vuruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Böhürler, bugün de Mimar Sinan eserlerinin mimarlar ve mühendisler tarafından merakla incelendiğini belirterek, "Bu dehanın doğduğu toprakları ilham aldığı Erciyes'i, Ağırnas'ı, bu coğrafyayı, bu kültürü yemeğiyle, kıyafetiyle, yaşamıyla tanıtmak istiyoruz. Mimar Sinan'ın başlangıç noktası Kayseri, Sinan'ı Kayseri'ye kazandırmak istiyoruz." dedi.

Çocukların zihnindeki Sinan imajını da güçlendirmek istediklerinin altını çizen Böhürler, şöyle devam etti:

"Bir mektup yarışması yaptık. Çocuklarımız Sinan'a mektup yazdı. Çok güzel şeyler yazdılar. Mimar Sinan'ı resmettiler, resim öğretmenleri aracılığıyla tüm okullarda. Bunlar da sonuçlandı. Bu da üçüncü etkinlik. Bundan sonra da paneller, söyleşilerle Mimar Sinan'ın bambaşka yönlerini hep birlikte Kayseri'de hatırlayacak, hatırlatacak ve zihinlere kazıyacağız."

"Çocuklarımızı hayata en iyi şekilde hazırlamak istiyoruz"

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ise projenin en güzel yanının çocuklarla, öğrencilerle yapılması olduğunu söyledi.

Projenin üçüncü etkinliğini gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını kaydeden Karaköse, "Daha önce öğrencilerimize yönelik bir resim yarışması yapıldı. Lise öğrencilerimize yönelik kompozisyon yarışması yapıldı. Bugün de burada resim yapıyoruz çocuklarımızla. Çocuklarımız hayatı, yaşamı yapıyor. Biz çocuklarımızı hayata en iyi şekilde, iyi insan olarak, kendi değerlerini, kültürlerini bilerek, yaşayarak hazırlamak istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Karaköse, Kayseri denildiğinde akla gelen en önemli değerlerden birinin Mimar Sinan olduğunu aktararak, "Mimar Sinan bugün dünyanın bir değeri ve çocuklarımızın da bunu çok iyi bilmesi sahip çıkması için böyle bir proje düşünüldü. Proje kapsamında çocuklar bugün boyuyor, resim yapıyor. Hepsinden önemlisi çok mutlu, cıvıl cıvıllar." şeklinde konuştu.

Mimar Sinan gibi önemli isimlerin yetişmesinin önemine dikkati çeken Karaköse, böyle değerlerin insan hayatına sundukları katkıların devam etmesi açısından projenin önemli olduğunu söyledi.

Bahameddin Karaköse, temel amaçlarının Kayseri denilince Mimar Sinan, Mimar Sinan denildiğinde de Kayseri'nin akla gelmesi olduğunu sözlerine ekledi.

Çocukların, Kayseri'de doğmuş, büyümüş, yetişmiş ve bölgenin kültürüyle kendisini hayata hazırlayan Mimar Sinan'ı bilmesinin çok önemli olduğunu dile getiren Karaköse, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada önemli olan şu; biz çocuklarımızı hayata hazırlamak istiyoruz. Birinci amacımız, iyi insan olsunlar, mutlu ve huzurlu olsunlar. Ama aynı zamanda dünyadaki kendi akranlarıyla, bilimde, sanatta, kültürde, sporda, yarışabilsinler. Bunun için sanat gerçekten de yaşamın en önemli zenginliklerinden bir tanesi. Çocuklar bugün mutlular ve mutlu olarak bu etkinlikleri yapıyor. Boyama, resim yapıyorlar, bu esnada Mimar Sinan'ı çocuklarımıza tanıtıyor, anlatıyoruz. Nasıl bir değerleri olduğunun farkındalar. Hem eğleniyor, hem öğreniyorlar. Öğrenirken eğleniyor, eğlenirken öğreniyorlar. ve bu da oldukça kalıcı bir davranış olacak onlarda. Kendi atalarımızı, değerlerimizi bilmemiz, tanımamız, yaşadığımız şehrin ruhunu, kültürünü bilmemiz, onu sindirmemiz, bizim daha güçlü adımlarla yol yürümemizi sağlayacaktır."

Çocuklara Mimar Sinan kitabı hediye edildi

Proje kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenirken, Meryem Uçar'ın "Taşla Şiir Yazan Sanatçı Mimar Sinan" kitabı da çocuklara hediye edildi.

Mimar Sinan'ı çocuklara anlatmak ve tanıtmak amacıyla başlatılan proje ile Mimar Sinan'ın Balkan kökenli bir Sırp ya da Ermeni kökenli bir Anadolu köylüsü olmadığını, Kayseri'de doğup büyümüş bir Türk çocuğu olduğunu duyurmak amaçlanıyor.

Yeni nesle gururla sahiplenecekleri bir değeri tanıtmak, geleceğin mimarlarına ilham vermek, Kayseri'nin sadece gastronomi kültüründen ibaret bir şehir değil aynı zamanda dahiler yetiştiren kadim bir medeniyet kenti olduğunu vurgulamak ve dünya mimarlık camiasını Kayseri'de buluşturmak da projenin hedefleri arasında yer alıyor.