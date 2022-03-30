Mimar Sinan'da bakım onarım hızla ilerliyor

KOCAELİ (Bültenler) - D-100 Karayolunun İzmit geçişi üzerinde bulunan, şehrin sembollerinden biri haline gelen Mimar Sinan Üst Geçidinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bakım onarım çalışmaları hızla devam ediyor. Paslanmaz boya ve mekanik temizlikleri tamamlanan üst geçidin batı kısmı yaya kullanımına açıldı. Yaya kullanımına kapatılan doğu kısmında da çeliklerin mekanik temizliği, paslanmaz boyama ve kumlama işlemi çalışmaları yapılıyor.

KUMLAMA İŞLEMİ GECE YARISI YAPILIYOR

Büyükşehir Belediyesi tarafından bakım ve onarımı yapılan Mimar Sinan Üst Geçidinin batı kısmının kaplama sökümü ve zemine çelik sac montajı yapıldı. Üst geçidin batı tarafında yapılan zemin yenileme çalışması tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Çalışmalar üst geçidin doğu tarafında hızlı bir şekilde devam ediyor. Üst geçidin Yeni Cuma Cami kısmındaki alt ayaklarda yaya ve araçlara zarar vermemesi için kumlama işlemi trafik kısmen kapatılarak gece yarısı yapılıyor. Böylece yaya ve araç güvenliği sağlanıyor.

TAMAMLANAN KISIMLAR AÇILDI

2009 yılında inşa edilen Mimar Sinan Üst Geçidinde kumlama ve paslanmaz koruyucu boya işlemi ile yapısal bozukluklar giderilirken üst geçitteki çalışmalar dahilinde sac kaplama ve boyama işlemi tamamlanan kısım yaya kullanımına açıldı. Yağmurlu havalarda zemine kaymaz kauçuk malzeme serimi yapılarak yaya güvenliği sağlanıyor. Üst geçitteki kalan kısımların da yenilemesini kısa sürede bitirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, daha sonra zemini asfaltlayarak çalışmaları tamamlayacak.

PASLANMAZ VE KORUYUCU BOYA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde yaya üst geçitlerinin bakım ve onarımı Mimar Sinan Yaya Üst Geçidi ile başlarken D-100 Karayolu üzerindeki Turgut Özal ve Adnan Menderes üst geçitleri başta olmak üzere tüm yaya üst geçitlerinde bakım ve onarım önümüzdeki aylarda yapılacak. Üst geçitlerde paslanmaz ve koruyucu özellikte boya kullanılacak. Üst geçitlerin bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 4 bin metrekare kumlama, 4 bin 750 metrekare boya temizliği, 8 bin 750 metrekare boya, cam değişimi kaynak, asfalt pist tamiri asfalt kaplama ve tartan pist tamiri çalışmaları yapılacak.

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