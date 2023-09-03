Milyonluk araçlar desibel ve güzellik için yarıştı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen 'Tekirdağ Tuning Drift Fest'e modifiyeli araçlar, desibel ve güzellik yarışması için yarıştı.

Milyonluk araçlar desibel ve güzellik için yarıştı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen ' Tekirdağ Tuning Drift Fest'e modifiyeli araçlar, desibel ve güzellik yarışması için yarıştı. Sahil alanı dolduran 100'ü aşkın araç yeri göğü inletti.

Süleymanpaşa Sahil Dolgun alanda Tekirdağ Motor Sporları Derneği tarafından düzenlenen, "Tekirdağ Tuning Drift Fest" etkinliğine 100'ü aşkın modifiyeli araç ve sahipleri katıldı. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından desteklenen etkinlikte, desibel ve güzellik yarışması düzenlendi. Gün boyu süren yarışmalarda araçlar şehirde adeta yeri göğü inletti. Yarışma sonucunda dereceye giren araç sahiplerine kupa ve çeşitli plaketler verilecek. Vatandaşlarda yarışmalara yoğun ilgi göstererek renk renk araçlarla fotoğraf çekildi.

Milyonluk araçlar katıldı

Trakya illeri başta olmak üzere Edirne, Kırklareli, İstanbul ve çevre illerden Aydın ve Afyon'dan bu yarışmaya araçların katıldığını ifade eden Tekirdağ Motor Sporları Derneği Başkanı Erkan Yavaş, yarışmanın tüm hızıyla devam ettiğini ifade ederek, "Şuan özel Türkiye'nin seçilmiş 105 aracı mevcut. Türkiye'de en iyi seçilen araçlar burada. Ankara'dan sırf ses yarışması için gelen araçlarımız var. Alanda minimum 500 bin lira ile maksimum 3,5 Milyon değerinde araçlar var" dedi.