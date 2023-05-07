Milyarder Yatırımcılar Buffett ve Munger, ABD'den Çin ile İyi Geçinmesini İstedi

OMAHA, 7 Mayıs (Xinhua) -- Amerikalı milyarder yatırımcılar Warren Buffett ve Charlie Munger, Cumartesi günü ABD'yi Çin ile iyi geçinmeye ve akabinde ikili ilişkilerde gerginliğin tırmanmasını önlemeye çağırdı.

OMAHA, 7 Mayıs (Xinhua) -- Amerikalı milyarder yatırımcılar Warren Buffett ve Charlie Munger, Cumartesi günü ABD'yi Çin ile iyi geçinmeye ve akabinde ikili ilişkilerde gerginliğin tırmanmasını önlemeye çağırdı.

Berkshire Hathaway Başkan Yardımcısı Munger, Nebraska eyaletinin Omaha kentindeki çokuluslu şirketin yıllık toplantısındaki soru cevap bölümünde, "Yapmamız gereken tek şey Çin ile iyi geçinmek ve karşılıklı çıkarlarımız doğrultusunda Çin ile çok sayıda serbest ticaret gerçekleştirmek" dedi.

99 yaşındaki yatırımcı, ABD-Çin ilişkilerinin nasıl yürümesi gerektiğine örnek olarak teknoloji devi Apple'ı göstererek, "Apple, büyük bir tedarikçi olarak Çin ile ortaklık kurup bunu başardı. Bu, hem Apple hem de Çin için iyi sonuç verdi. Çin ile bu tür bir iş yapacağız" dedi.

Munger, iki ülke arasındaki gerginliği artıran her şeyin "aptalca" olduğunu vurguladı.

Berkshire Hathaway'in Başkanı ve CEO'su 92 yaşındaki Buffet ise uzun süredir birlikte çalıştığı ortağının sözlerini yineledi.

Buffett, dünyanın en büyük iki ekonomisi olarak hem Çin hem de ABD'nin, "oyunun ne olduğunu ve çok fazla zorlamamak gerektiğini" anlamasının "şart" olduğunu söyledi.

Ünlü yatırımcı, ABD ve Çin'in, birlikte çalışarak daha harika ülkeler haline gelebileceğini sözlerine ekledi.