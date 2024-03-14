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Milliyetçi Hekimler Derneği İftarında Doktorlar Bir Araya Geldi

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Milliyetçi Hekimler Derneği tarafından düzenlenen iftar programında doktorlar bir araya geldi. İstanbul Tabip Odası Başkanlığı seçiminde aday olan Prof. Dr. Salih Aydın ve Dr. Ahmet Erçek de programa katıldı. Adaylar, hekimlerin oy kullanmasını istedi.

Milliyetçi Hekimler Derneğince 14 Mart Tıp Bayramı'nda düzenlenen iftarda doktorlar bir araya geldi.

Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisi'nde düzenlenen iftar programına, dernek üyelerinin yanı sıra 5 Mayıs'ta yapılacak İstanbul Tabip Odası Başkanlığı seçiminde aday olan Prof. Dr. Salih Aydın ile Dr. Ahmet Erçek de katıldı.

Seçimlerde Değişim Grubu'nun desteklediği Dr. Ahmet Erçek, bu yarışın centilmence olacağını belirterek "Amacımız hekimlerin menfaatlerini korumak. Bu nedenle bütün meslektaşlarımdan 5 Mayıs'ta sandığa gelmelerini istirham ediyorum." dedi.

Türk Hekimler Birliğinin desteklediği aday Prof. Dr. Salih Aydın da hekimlerin oylamaya katılmasını istedi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Tabip Odası Salih Aydın Sağlık Politika Güncel Haberler

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