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Milliyet Gazetesi Basılı Yayınını Sonlandırıyor

Milliyet Gazetesi Basılı Yayınını Sonlandırıyor

Güncel Haberler

Demirören Medya'ya bağlı Milliyet gazetesinin basılı yayına bu ay sonu son vereceği belirtildi. Buna göre, Milliyet gazetesi, Vatan gazetesinde olduğu gibi sadece dijital platformda yayın hayatına devam edecek. Yeniçağ'da yer alan habere göre, Milliyet gazetesinin kağıt baskısı bu ay sona eriyor. Hürriyet gazetesi ve Posta gazetesi için de daraltma kararı alındığı iddia edildi. Ancak Fanatik gazetesinin mevcut durumunda devam edeceği belirtiliyor.

Demirören Medya'ya bağlı Milliyet gazetesinin basılı yayına bu ay sonu son vereceği belirtildi. Buna göre, Milliyet gazetesi, Vatan gazetesinde olduğu gibi sadece dijital platformda yayın hayatına devam edecek.

Yeniçağ'da yer alan habere göre, Milliyet gazetesinin kağıt baskısı bu ay sona eriyor. Hürriyet gazetesi ve Posta gazetesi için de daraltma kararı alındığı iddia edildi.

Ancak Fanatik gazetesinin mevcut durumunda devam edeceği belirtiliyor.

Kaynak: Magazinkolik / Güncel

Hürriyet Güncel Haberler

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