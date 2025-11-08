Milli Yol Partisi'nden Numan Kurtulmuş'a Tepki

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarına ilişkin " Pkk'nın meşrulaştırılması ve PKK'nın Milli Güvenlik Kurulu'nda terör listesinden çıkarılması anlamına gelen beyanlarda bulunduklarına şahitlik etmenin gerçekten tuhaflığını yaşıyoruz. Milli Güvenlik Kurulu'na böyle bir şey teklif eden, Türk milleti nazarında kendisi yok hükmünde olur" dedi.

Çayır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un "Milli Güvenlik Kurulu, PKK'nın artık silahlı bir örgüt olmaktan çıktığı yönünde karar alırsa, bu meselenin hukuki zemini tahkim edilmiş olur" sözlerine tepki gösterdi. Çayır, açıklamasında şunları söyledi:

"Saygıdeğer Türk milleti; son günlerde tuhaf tuhaf adamlar tuhaf tuhaf sözler etmeye başladılar. Çözülme sürecinin 2. bölümünde Sayın Numan Kurtulmuş yol kapma yarışına girmiş görünüyor. Kendinden büyük sözler etmeye başladı. Türk milletini ve Türk milletinin iradesini yok sayarak, kendi kendilerine PKK'nın meşrulaştırılması ve PKK'nın Milli Güvenlik Kurulu'nda terör listesinden çıkarılması anlamına gelen beyanlarda bulunduklarına şahitlik etmenin gerçekten tuhaflığını yaşıyoruz. Koskoca bir yeri, makamı işgal eden insanların biraz durup düşünmesi, biraz da olsa derinlikli olmaları beklenir. Görünen o ki ne yaptıklarını, ne yapacaklarını bilemez vaziyetteler.

PKK'yı terör listesinden çıkararak aslında PKK'lı teröristleri sıradanlaştırmayı, dolaylı af vermeyi ve PKK'nın işlediği bütün cinayetlerin yok hükmünde sayılmasını öngörmekteler. Akşam ne yediğinizi, ne içtiğinizi bilmem; sabahında bu tür sözleri söylüyorsunuz. Türk milletinin vicdanını kanatma hakkınız ve hukukunuz yok. Siz orada oturuyorsunuz diye her şeyi yapma hakkınız ve her şeyi yapma kudretiniz de yok. Herkes haddini ve hududunu bilmelidir. Milli Güvenlik Kurulu'na böyle bir şey teklif eden, Türk milleti nazarında kendisi yok hükmünde olur.

Teröristleri, terör örgütünü bugüne kadar birinci derecede sorumlu tutanlar ne oldu da terör listesinden çıkarma telaşına girdiniz? Her şeyi bitirmişler, af çıkacakmış. Efendim, PKK'lılar affedilecekmiş de FETÖ'cüler affedilmesin; öbürleri, THKBC affedilmesin; öbür mahkumlar affedilmesin. Telaşa ve garipliğe düşmüşler. Aklınızı başınıza alın. Türk milletinin ayarlarıyla oynamayın. Siz her şeye kadir, her şeye karar verici değilsiniz. Milletin terörist saydığını, milletin kötülük saydığını siz iyiliğe çeviremez, meşrulaştıramazsınız. Sizin göreviniz terör örgütünü, teröristleri meşrulaştırmak değildir. Haddinizi ve hududunuzu bilin."