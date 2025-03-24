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Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'ın Sosyal Medya Hesapları Askıya Alındı

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Milli Yol Partisi, Genel Başkan Remzi Çayır'ın sosyal medya hesaplarının sürekli olarak askıya alındığını ve siber saldırılara maruz kaldığını bildirdi. Parti, bu durumu 'siyasi bir susturma girişimi' olarak nitelendiriyor ve sosyal medya platformlarının ifade özgürlüğüne yönelik daha adil bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA)- Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'ın sosyal medya hesapları askıya alındı. Hesaplara yönelik siber saldırılar da yapıldığını duyuran parti, yaşananları "siyasi bir susturma girişimi" olarak niteledi.

Türkiye'de son günlerde pek çok sosyal medya hesabı kısıtlamalara ve engellere maruz kalırken, Milli Yol Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, partinin genel başkanı Remzi Çayır'ın sosyal medya hesapları da sürekli olarak askıya alınmaya başladı. Açıklamada, Çayır'ın sosyal medya hesaplarının sık sık askıya alınmasının yanı sıra, hesaplara siber saldırılar da yapıldığı belirtildi. Bu durumun endişe yarattığı vurgulanan açıklamada "Çayır'ın X hesaplarının sürekli olarak askıya alınması ve Instagram hesabının iki günde bir saldırıya uğraması, siyasi bir susturma girişimi olarak değerlendiriliyor" denildi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'ın merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşı ve "yolundan giden tek kişi" olduğu belirtilen açıklamada, sosyal medya platformlarının zaman zaman "terörizm" ve "şiddet içerikli" paylaşımlar dolayısıyla bazı hesapları askıya aldığı hatırlatıldı. Açıklamada şunlar vurgulandı:

"Twitter (yeni adıyla X) 2015'in ortasından 2016 sonuna kadar 636 bin 248 hesabı 'şiddet ve teröre teşvik' gerekçesiyle askıya aldı. Ancak siyasi figürlerin hesaplarının askıya alınması ve sürekli saldırıya uğraması, ifade özgürlüğü ve demokratik değerler açısından tartışmalara neden oluyor. Remzi Çayır'ın destekçileri, bu saldırıların ve hesap askıya almalarının, onun siyasi duruşunu ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun mirasını sürdürme çabasını engellemeye yönelik olduğunu düşünüyor. Kamuoyunda, sosyal medya platformlarının bu tür durumlara karşı daha adil ve şeffaf bir yaklaşım sergilemesi gerektiği yönünde talepler artıyor."

Kaynak: ANKA / Güncel
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