Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Remzi Çayır'ın düşmeyen yüksek ateşi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun kontrol altına alındığı açıklandı. Sürecin yakından takip edildiği belirtiliyor.

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'ın düşmeyen yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Milli Yol Partisi'nden yapılan açıklamada, Genel Başkan Remzi Çayır'ın düşmeyen yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Çayır'ın sağlık durumunun kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, sürecin seyrinin yakından takip edildiği kaydedildi.

