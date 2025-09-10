Haberler

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır Hastaneden Taburcu Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, sağlık durumunun iyi olması sebebiyle taburcu edildi. Çayır'ın 2 gün evde dinlendikten sonra çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, yüksek ateş nedeniyle kaldırıldığı hastaneden bugün taburcu oldu.

Milli Yol Partisi, düşmeyen yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan Genel Başkan Remzi Çayır'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve bugün taburcu edildiğini açıkladı. Çayır'ın 2 gün ev istirahatinden sonra çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
İsrail'den Türkiye'ye küstah tehdit: Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir

İsrail'den Türkiye'ye skandal tehdit: Doha'ya saldıran...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maduro'dan ABD'nin askeri yığınağına sert tepki: Üçüncü dünya savaşı çoktan başladı

ABD'nin askeri yığınağına sert tepki: 3. dünya savaşı çoktan başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.