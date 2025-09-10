Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır Hastaneden Taburcu Oldu

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, yüksek ateş nedeniyle kaldırıldığı hastaneden bugün taburcu oldu.

Milli Yol Partisi, düşmeyen yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan Genel Başkan Remzi Çayır'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve bugün taburcu edildiğini açıkladı. Çayır'ın 2 gün ev istirahatinden sonra çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.