Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır, Sivas'ta partisinin il kongresine katıldı Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Sivas'ta partisinin 1. Olağan Kongresi'ne katıldı. Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Sivas'ta partisinin 1. Olağan Kongresi'ne katıldı. Çayır, kongrenin yapılacağı Sivas Ticaret ve Sanayi Odası önünde partililer tarafından karşılandı. Kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan Başkanlığı seçiminin ardından mali raporlar ve faaliyet raporları okunarak ibraz edildi. Kongrede konuşan Çayır, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yolundan gittiklerini belirterek, "Partimizde farklı düşünenleri yaşatacağız, yaşatmazsak olmaz. Allah farklı kılmış, Allah'ın farklı kıldığında bir hikmet var. Eğer farklı düşünür, birbirimize tahammül eder aynı yöne dönebilirsek bundan Türkiye ve insanlık kazançlı çıkar." dedi. Çayır, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ülkücü bir aday çıkaracaklarını dile getirdi. AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel Remzi Çayır Sivas Güncel Haberler

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