Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: "Eğer Bir Ülkede, Farklı Düşünceleri, Görüşleri Normal Karşılamazsanız O Ülke Kesinlikle Açık Bir Cezaevine...

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Emekli Albay Orkun Özeller'in tutuklanmasına tepki gösteren Çayır, gündeme ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her gün Türkiye yeni bir gündem, yeni bir gündemin devamıyla uyanmaktadır. Yaşadığımız gerçeklerle uğraşmak yerine, yaşadığımız problemleri alt etmek yerine, problemleri çoğaltan sunni birtakım gündemler oluşturup insanları bir şekilde yoğunlaştıran, düşüncelerini, fikirlerini ve eylemlerini başka alanlara çeviren bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu anlayışın Türkiye'nin gerçekleri ve Türkiye'de olup bitenlerle alakası olmadığını ifade etmeliyiz.

"İnsan hak ve hukukunu yok eden anlayışların Türkiye'ye verebilecekleri hiçbir şey yoktur"

Şu an Türkiye'nin ihtiyaçlarıyla, mevcut hükümetin öne sürdükleri ve oluşturmaya çalıştığı kamuoyu bir değil. Bizim, Türk milleti olarak, Türk insanı olarak, emekliler olarak, memurlar olarak, işçiler olarak, öğrenciler olarak gündemimiz CHP kurultayı değildir, olamaz. Çarşaf çarşaf haberler yaparak veya gündem oluşturarak, algı oluşturarak olup biteni örtmek sadece anlık olabilir. İfade özgürlüğünü, insan hak ve hukukunu yok eden anlayışların Türkiye'ye verebilecekleri hiçbir şey yoktur.

"Sizin söylediğinizi söyleyen Orkun Özeller nasıl olur da gözaltına alınıp tutuklanır"

Orkun Özeller, albay. Kendisi uzun süre Türk Silahlı Kuvvetleri'ne görev yapıyor. Şu anda emekli oluyor. Emekli bir insan, sıradan bir Türk vatandaşı olarak bu sürece itirazını dile getiriyor ve farklı ifadelerde bulunuyor. Şimdi soruyorum; Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Orkun Özeller'in söylediğini siz altı, sekiz ay önce, bir sene önce ağız dolusu söylüyordunuz. Şimdi korumakta olduğunuz DEM ve PKK'yı 'hain ve dış güçlerin, iç güçlerin bir maşası' olarak nitelendirmekteydiniz. Bunlarla iş tutanları 'hain' diye sıfatlandırıyordunuz. Sizin söylediğinizi söyleyen Orkun Özeller nasıl olur da gözaltına alınıp tutuklanır? Ya dün siz yalancıydınız, samimiyetsizdiniz, milleti kandırıyordunuz ya da bugün kandırıyorsunuz. Eğer bir ülkede farklılığı yaşatamıyorsanız, farklı düşünceleri, farklı görüşleri normal karşılamazsanız o ülke kesinlikle açık bir cezaevine dönüşür. Kimse geleceği konuşamaz olur. Birbirlerine fısıldayarak konuşmalar da ülkenin daha beter hale dönüşmesini sağlar.

"Türkiye'de bir erken seçim zarureti var"

Türkiye'de bir erken seçim zarureti var. Türkiye hem ekonomik hem siyasi hem sosyal bu şekilde yönetilemez. Yönetilme şansı yoktur. Şu anda ana paradan daha fazla faize para veren bir ülke halindeyiz. Üretiminiz yok. Çeşitli alanlarla ilgili çeşitlendirme, yerine ikame etme anlayışı yok. En kolay yerden borçlanarak tutuyorsunuz, dışarıdan burada olmayan malları alıyorsunuz. Hatta öyle yanılgılara düşüyorsunuz ki şeker Türkiye'de pahalı.

"Biz bu oyunu size oynatmayacağız"

Şu anda milletine yalan söyleyen bir iktidar var. İktidarın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin gerçekleri anlatmayan Devlet Bey'i var. Biz biliyoruz, Türk kamuoyu da bilsin; şu an bir tiyatro oynanmaktadır. Tiyatronun kurucusu, yazıcısı Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'dir. Bizim vatandaş diye tabir ettiğimiz şu an yetki verdiğimiz insanlar da burada rol almaktalar. 'SDG nerede? YPG kimdir? YPG PKK'dır. PKK SDG'dir. PKK KCK'dır' bunu kim söylüyordu? Sayın Cumhurbaşkanı söylüyordu. Ben söylemedim. Şimdi bize masal anlatıyorlar, lafı başka yere çekiyorlar. Değerli kardeşlerim, biz bu oyunu size oynatmayacağız, Allah'ın izniyle. Bu millet bu kadar muktedirdir."