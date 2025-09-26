Milli Yetkinlik Hamlesi: ELMAS Programı ile Savunma Sanayisine Nitelikli İş Gücü Yetiştirilecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde başlatılan Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında uygulanan ELMAS Programı, Teknopark İstanbul'da savunma sanayisi sektör temsilcilerini buluşturdu.

Teknopark İstanbul'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlikte, savunma sanayisi ekosisteminin geleceğini şekillendirecek insan kaynağına yönelik stratejik adımlar tartışıldı.

Program, lise düzeyindeki öğrencileri siber güvenlik, yapay zeka ve ileri teknoloji alanlarında yetiştirerek sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacına cevap vermeyi hedefliyor.

Türkiye'nin ilk ve tek "Siber Güvenlik Lisesi" olan Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de programın öncü kurumları arasında yer aldı. Okul, henüz ilk mezunlarını vermemiş olmasına rağmen ulusal ve uluslararası yarışmalarda ve Erasmus projelerinde elde ettiği başarılarla dikkati çekiyor.

"İnsan kaynağımızı 90 binden 158 bine çıkaracağız"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş, ELMAS Programı'nın Milli Yetkinlik Hamlesi içindeki rolüne işaret ederek şunları kaydetti:

"ELMAS Programı, Milli Yetkinlik Hamlesi'nin stratejik adımlarından biridir. Savunma sanayisinde yalnızca bugünün projelerine değil, yarının teknolojilerine yön verecek insan kaynağına yatırım yapıyoruz.

Önümüzdeki dönemde 90 binin üzerinde olan insan kaynağımızı 158 bine çıkaracak bir büyüme bekliyoruz. Bu artışı doğru yetkinliklerle desteklemek için mesleki eğitimden başlayarak kapsamlı bir dönüşüm hayata geçiriyoruz. Elmas Programı ile liselerimizdeki gençlerimize teknik beceriler ve savunma sanayimizin ruhuna uygun davranışsal yetkinlikler de kazandırmayı hedefliyoruz."

Karataş, çalıştayda sektör temsilcileriyle yapılan istişarelerin, gençlerin hangi alanlarda desteklenmesi gerektiğine dair önemli veriler sunduğunu belirterek "Teknopark İstanbul'un ev sahipliği ve firmalarımızın katkılarıyla bu program, ülkemizin savunma sanayisi ekosistemini çok daha güçlü bir geleceğe taşıyacak." ifadelerini kullandı.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Abdurrahman Akyol da savunma sanayisinin geleceği için nitelikli insan kaynağının önemine vurgu yaparak "ELMAS Programı, gençlerimizi yarının mesleklerine hazırlıyor. Burada yetişen öğrencilerimiz ülkemizin teknoloji bağımsızlığının doğrudan aktörleri olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Çalıştay kapsamında düzenlenen "İhtiyaç Analizi" ve "Soru-Yanıt" oturumlarında sektör temsilcileri ile eğitim dünyasının beklenti ve önerileri masaya yatırıldı. Katılımcılar, programın gelecekte daha güçlü ve etkin şekilde yürütülmesi için katkı sundu.