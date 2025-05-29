Milli Teknoloji Zirvesi: Kuantum ve Yapay Zeka Panelleri ile Geleceğe Bakış

Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncülerini teknoloji tutkunu gençlerle buluşturan Milli Teknoloji Zirvesi kapsamında, alanında uzman isimlerin katılımıyla kuantum teknolojilerinden yapay zekaya birçok panel gerçekleştirildi.

Zirve, Baykar ana sponsorluğunda, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) TEKNOFEST Kulübü tarafından İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenleniyor.

İki gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan zirvenin ilk gününde, alanında uzman isimler düzenlenen birçok panelde deneyimlerini paylaştı.

İTÜ Bilişim Enstitüsü Bilgisayar Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Türkpençe'nin moderatörlüğünü yaptığı Kuantum Teknolojileri Paneli'nde kuantum teknolojilerindeki son gelişmeler ele alındı. Panele TÜBİTAK BİLGEM Kıdemli Başuzman Araştırmacısı Bediha Beşer, ASELSAN Kuantum Teknolojileri Program Yöneticisi Ayça Çekiç ve Q&Co Kıdemli Kuantum Algoritma ve Yazılım Uzmanı Erdi Acar katıldı.

Otonom ve insansız sistemlerden uzaya kadar birçok konu masaya yatırıldı

Zirve kapsamındaki bir diğer panel TUSAŞ Sistem Mühendisliği ve Taktik Harekat Uzmanı Serdar Gökdemir'in moderatörlüğünde "Yeni Savaş Sahasında Otonom ve İnsansız Sistemler" başlığıyla gerçekleştirildi. Datum AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Munir Cansin Özden, AATG Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Coşkun ve Baykar Yapay Zeka Teknolojileri Birim Lideri Cemal Fatih Kuyucu'nun konuşmacı olarak yer aldığı panelde, otonom ve insansız sistemlerin savaş paradigmalarına etkisi ele alındı.

İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Berk Üstündağ'ın moderatörlüğündeki Yapay Zeka Paneli'ne de İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşen Eryiğit, TÜBİTAK Bilimsel Programlar Kıdemli Başuzmanı Fatih Sinan Esen, SETA araştırmacısı Gloria Shkurti ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden Analist Miraç Ceyhan katıldı.

Zirvenin ilk gününün son paneli ise uzay başlığıyla gerçekleştirildi. T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır'ın moderatörlüğünü yaptığı Uzay Paneli'ne DeltaV'den Roket Bilimci Arif Karabeyoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Umut Yıldız ve Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç konuşmacı olarak katıldı.

Panellerin yanı sıra çok sayıda savunma sanayi firmasının da kurduğu stantlarda ürünlerini tanıttığı etkinlik, yarın da devam edecek.